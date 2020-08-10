Асмус оставила дочь Харламову и укатила сниматься в Геленджик

Геленджик, 10 августа. Актриса Кристина Асмус на время оставила дочь бывшему мужу Гарику Харламову ради съемок. Из Москвы она укатила в Геленджик, где проведет месяц.

«Я даже не верю, что я на море проведу месяц. Здесь у меня съемки нового проекта. Рассказывать [о нем] пока, к сожалению, нельзя, но скажу, что он для телеканала ТНТ», — поделилась артистка в Stories в Instagram.

Параллельно с пояснениями Асмус показала свой комфортабельный номер с видом на море. С балкона артистки открывается впечатляющий обзор.

Съемочный график будет плотным, звезда не сможет проводить время с дочерью Настей. Именно поэтому актриса приняла решение оставить девочку с Харламовым. Асмус неоднократно отмечала, что ее бывший супруг очень хороший отец, который способен позаботиться о ребенке самостоятельно.

Как сообщает «Экономика сегодня», несмотря на занятость, актриса все же надеется увидеться с дочерью на море. Однако если девочка приедет в Геленджик, сопровождать ее будет не отец.

Асмус и Харламов объявили о разводе в июне, напоминает «Газета Кемерова». Супруги, чей разрыв отношений по времени совпал с решениями разойтись многих других известных пар, пошутили, что «тоже в тренде». Они прожили вместе восемь лет и вдвоем воспитывают общую пятилетнюю дочь.

Причина развода остается неизвестной. Знаменитости уверяют, что она кроется не в нашумевшем фильме «Текст», самоизоляции или влиянии человека со стороны. По их словам, это решение не спонтанное, оно было принято после продолжительных раздумий и сформулировано почти год назад.