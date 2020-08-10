Путин поручил организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей

Москва, 10 августа. Президент России Владимир Путин рекомендовал региональным властям организовать вакцинацию от гриппа бесплатно и без очередей. Об этом говорится в поручении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер призвал власти субъектов России проводить с россиянами разъяснительную работу по профилактике респираторно-вирусных инфекций в осенне-зимний период 2020-2021 года. Туда он также включил вопросы вакцинации от гриппа и других инфекций.

«Организацию диспансеризации и прививочной кампании от гриппа для населения бесплатно и без очереди, утвердив соответствующие планы-графики и создав условия для дистанционной записи граждан, а также, при необходимости, их доставку к месту проведения диспансеризации и/или вакцинации», — говорится в поручении.

Глава государства также потребовал создать запас лекарств, дезинфицирующих и антисептических средств, средств индивидуальной защиты, которые необходимы для профилактики и лечения острых респираторных вирусных инфекций.