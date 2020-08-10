Новейший Ка-52М «Аллигатор» совершил первый полет

Москва, 10 августа. Новейший модернизированный вертолет Ка-52 «Аллигатор» совершил первый полет. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга РФ.

Первый полет опытного образца Ка-52М состоялся в ААК «Прогресс» им. Н.И. Сазыкина холдинга «Вертолеты России» (входит в Ростех). Как рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, приступить к выпуску более совершенных и надежных вертолетов предприятию позволили масштабная реконструкция и техническое перевооружение.

«Благодаря достигнутому повышению эффективности производства, производительности труда и качества выпускаемой продукции на сегодняшний день предприятие вышло на новый уровень», — подчеркнул министр.

Гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский отметил, что модернизация «Аллигатора» выполнялась по поручению Минобороны РФ с учетом опыта боевого применения вертолета.

«[Это] позволило создать новую машину, отличающуюся повышенными характеристиками и расширенными возможностями боевого применения», — рассказал Богинский.

На модернизированный «Аллигатор» установили улучшенную оптико-электронную систему с увеличенной дальностью обнаружения и распознавания целей. Кроме того, Ка-52М оснастили новым цифровым приводом, который позволит повысить точность прицеливания при стрельбе из пушки. Также новейший вертолет получил новый радиолокационный комплекс и управляемую ракету с повышенной дальностью.

Изменения претерпели и лопасти «Аллигатора» — их оснастили более мощным нагревательным элементом, что позволит использовать машину даже в арктических условиях. Шасси Ка-52М стали более износостойкими, кроме того, повысилась их несущая способность. Интерьер кабины пилотов модернизировали с учетом всех современных эргономических требований.

Ранее усовершенствованные Ка-52 оценило американское издание The National Interest. Эксперты отметили, что модернизация улучшит боевые качества вертолета.