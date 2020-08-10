Американцев взволновала судьба российского истребителя МиГ-35

Москва, 10 августа. Журналисты американского военно-политического издания The Drive заинтересовались российским МиГ-35, который должен стать основным легким истребителем Военно-космических сил РФ.

Автор статьи Томас Ньюдик обратил внимание на необычную судьбу отечественной разработки, которая еще не нашла широкого применения в Вооруженных силах РФ. По его словам, к настоящему моменту на вооружении российской армии есть несколько единиц МиГ-35, передает «ПолитРоссия».

Судьба многофункционального истребителя МиГ-35 вызвала интерес у американцев, поскольку российская разработка спустя несколько лет после первого полета не поступает в ВКС РФ в крупных масштабах. Известно, что массовые поставки в вооруженные силы должны были начаться в середине 2020 года. Однако на данный момент лишь шесть новых МиГ-35 поступили в российские летные части. Ньюдик выразил озабоченность в связи с судьбой МиГ-35, отметив, что перспективный истребитель становится «мертвой уткой».

Обозреватель The Drive напомнил, что МиГ-35 был представлен широкой публике еще в январе 2017 года. Представители Минобороны РФ высоко оценили боевые и летные возможности нового истребителя. По словам генерал-полковника Виктора Бондарева, который в то время занимал пост главнокомандующего ВКС РФ, МиГ-35 в будущем должен заменить все легкие истребители, стоящие на вооружении.

Ньюдик отметил, что на данный момент в частях ВКС РФ эксплуатируется два вида МиГ-35. Речь идет об одноместной и двухместной версиях, которые могут быть использованы для проведения различных боевых операций. Истребитель также получит специальную комплектацию, в которой он будет поставляться на экспорт.

Новейший многофункциональный самолет МиГ-35 оснащен различными боевыми комплексами, которые помогают пилоту в воздушном бою. Истребитель оснащен системой самозащиты, предупреждающей о ракетной атаке, а также блоком РЭБ, который способен создавать специальные радиолокационные помехи, влияющие на работу авионики самолета противника.

«Без сомнения, МиГ-35 — это боеспособный истребитель, который обладает превосходными возможностями», — отмечает обозреватель The Drive.

В заключение Ньюдик обращает внимание, что на вооружение ВКС РФ могут поступить другие новейшие истребители. Речь идет о перспективных многофункциональных истребителях Су-57, которые обладают большим боевым потенциалом, чем у МиГ-35. Однако судьба Fulcrum-F по сих пор не определена.

Ранее российский пилот и авиационный эксперт Владимир Попов высказался о боевых возможностях истребителя Су-57, который обладает возможностью работать в связке с ударным беспилотником С-70. По его словам, подобное боевое звено может быть использовано при прорыве обороны ПВО противника.