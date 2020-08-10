Россиянам посоветовали выбирать тур для возврата кешбэка за поездки

Москва, 10 августа. Российским туристам сейчас лучше покупать туры для возврата кешбэка за поездки по стране, чем бронировать гостиницы. Об этом заявил глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Если пассажир отдельно забронирует отель, то он рискует вообще остаться без отпуска, потому что авиакомпании отменяют рейсы и отдают взамен ваучеры. Механизм не прописан, что делать человеку для того, чтобы получить кешбэк в такой ситуации. — сказал он на пресс-конференции в ОНФ. — На месте граждан я бы выбрал покупку туров, это более безопасно. Ключевая задача сделать покупку тура предсказуемой, чтобы не обмануть наших граждан».

По словам Зотова, в России также стоит ввести транспортный кешбэк, так как билеты зачастую оказываются для россиян слишком дорогими.

«Чартеры ушли с Дальнего востока в Турцию. В данной программе кешбэка за поездки по России нужно сделать упор на Дальний восток. Не только для москвичей и петербуржцев должны быть условия, но и для тех, кто живет во Владивостоке и Хабаровске, они же тоже хотят в Крым. Им необходимы дополнительные чартерные рейсы, нужно выделить новые субсидии, так как действующие израсходованы», — добавил эксперт.

Отметим, около 3 млн россиян могут воспользоваться соответствующей программой. Выплата совершается в короткий срок с момента оплаты путешествия. Кешбэк вернется на карту «Мир», с которой была оплачена поездка. Максимальный срок до пяти рабочих дней.

Программа стимулирования туристических поездок по России с возможностью кешбэка за приобретенные услуги стартует в ночь с 20 на 21 августа и продлится неделю, до полуночи 28 августа.