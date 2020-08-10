Что вызывает аллергию в августе и как уберечься от летнего полиноза

Из носа течет, глаза режет, чихать хочется постоянно — это не симптомы простудного заболевания. Так проявляется аллергическая реакция. На что может быть аллергия в августе? Как безошибочно отличать ее от простуды? Как снизить риск возникновения? И что делать, если аллергия уже началась?

Причины аллергических реакций летом

Аллергия — индивидуальная реакция организма на внешний раздражитель (аллерген). Его контакт с кожей, пищеварительной системой или слизистыми оболочками вызывает иммунный ответ, который может проявляться кожными высыпаниями, пищевыми расстройствами или симптомами, схожими с простудой. Течение аллергий специфично: у одних реакция протекает легко, у других может провоцировать опасные состояния, вплоть до отека дыхательных путей и летального исхода.

Несмотря на то, что аллергия может возникать на любые внешние факторы, есть раздражители, которые вызывают реакцию у многих людей. Особенно агрессивна по действию на аллергиков пыльца растений.

По статистике, она провоцирует иммунный ответ у каждого третьего россиянина. И если раньше аллергиков выявляли преимущественно среди людей в возрасте от 10 до 40 лет, сегодня возрастные границы расширились. Ухудшение экологии, загрязненность воздуха химическими веществами приводят к тому, что пыльца становится более аллергенной, а устойчивость к ней со стороны дыхательной системы и иммунитета снижается. В результате симптомы полиноза развиваются и у четырехлетних детей, и пожилых людей.

Что цветет в августе — аллергия на травы

Август и сентябрь — месяцы цветения сорных трав. Аллергия в начале августа обычно связана с пыльцой:

полыни;

пырея;

крапивы;

подсолнечника;

мака;

девясила;

амброзии;

подорожника;

лебеды.

Аллергию в конце августа вызывают:

наперстянка;

ромашка;

чертополох;

тысячелистник;

тимьян;

колокольчики;

циклахена.

Некоторые травы цветут все лето — например, амброзия, подорожник, чертополох. Выяснить, на какое растение возникает аллергия в августе, обычно сложно, так как цветение происходит массово и пыльца в воздухе содержит элементы разных растений.

Уточнить тип аллергена можно только посредством аллергопробы в лабораторных условиях. Назначить тест должен врач-аллерголог, который на основании результатов анализа порекомендует методы профилактики и лечения. Не обязательно сдавать анализ летом, это можно сделать в любое время года, чтобы встретить сезон цветения трав во всеоружии.

Симптомы аллергической реакции

Симптомы схожи с простудой. Течение из носа, заложенность, боль и першение в горле сопровождаются отечностью глаз и светобоязнью. Но есть у сезонного полиноза и свои характерные признаки.

Он никогда не вызывает повышение температуры тела, что характерно для большинства простудных заболеваний и вирусных инфекций, особенно у детей. И он проявляется «особенным» чиханием: многократным, приступообразным, по нескольку чихов за раз, с невозможностью остановиться.

При аллергической реакции на пыльцу особенно страдает дыхательная система. К заложенности носа, обильному течению и желанию откашляться уже на второй-третий день может присоединиться бактериальная инфекция. При сниженном иммунитете и в детском возрасте риск бактериальных осложнений возрастает, поэтому нельзя просто наблюдать, как протекает болезнь. Важно обратиться к врачу для выбора техники лечения. Чем раньше начать борьбу с аллергией, тем быстрее исчезнут ее неприятные симптомы.

Аллергия в августе — лечение

Терапия аллергической реакции стандартна. Врачи назначают антигистаминные препараты для подавления бурного иммунного ответа. Могут назначать местные противовоспалительные кортикостероидные средства (спреи, капли в нос), при необходимости — сосудосуживающие препараты для облегчения носового дыхания. Для удаления из организма аллергенов назначают энтеросорбенты.

Коварство летней аллергии на пыльцу заключается не только в невидимости главных аллергенов, но и в высокой вероятности возникновения перекрестной реакции. Употребление в пищу некоторых «родственных» по происхождению продуктов может усиливать проявления полиноза.

Чтобы уменьшить выраженность реакции, в августе аллергику нужно избегать включения в рацион:

дынь и арбузов;

семечек подсолнуха и продуктов из них (халва, печенье с семечками, козинаки);

кабачков и баклажан;

меда;

цитрусовых;

вермутов.

Соблюдайте меры профилактики, чтобы снизить риск контакта с аллергеном.

1. Не выезжайте за город. Сорных трав особенно много на полях, и в августе все они цветут буйным цветом.

2. Не выходите на улицу рано утром. В это время концентрация пыльцы в воздухе максимальна.

3. Старайтесь не покидать помещения в сухую и ветреную погоду. Ветер приносит пыльцу с полей, лугов, цветочных клумб и пригородных дачных участков. А в сухую погоду она может очень долго сохраняться в воздухе.

4. Закрывайте окна и включайте кондиционер. Проветривать помещения можно только после дождя или выпадения росы утром.

5. Умойтесь после возвращения домой. Промойте нос солевым раствором, умойте лицо, а лучше — примите душ, чтобы смыть аллергены с тела и волос.

Избавиться от аллергической реакции навсегда невозможно, так как это иммунный ответ вашего организма. Но можно снизить ее интенсивность грамотной профилактикой. А перед началом сезона цветения проконсультироваться с врачом и начать прием антигистаминных средств, которые помогут держать реакцию под контролем.