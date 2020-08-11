Диетолог рассказала, когда употребление мяса приводит к старению организма

Мясо является одним из популярных продуктов, оно есть в рационе многих людей. Кто-то жить не может без ежедневного употребления мясных блюд. Кому можно есть этот продукт сколько угодно? Влияет ли он на ускорение старения организма? В каком возрасте стоит снизить количество мясных блюд? На эти вопросы в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей ответила диетолог Маргарита Королева.

Питание играет важную роль в сохранении жизнедеятельности человека. Организм постоянно нуждается в восполнении энергетических запасов, построении и восстановлении тканей организма за счет поступления питательных веществ. Однако здоровье человека зависит от правильных привычек при употреблении пищи. По словам кандидата медицинских наук Маргариты Королевой, чтобы жить долго и не иметь проблем со здоровьем, люди должны питаться разнообразно.

«В нашей корзине должны быть продукты животного и растительного происхождения. При этом доминировать в рационе человека должны овощи. Они содержат достаточное количество пищевых волокон, стимулирующих работу кишечника, позволяют получить организму витамины и минералы. Овощи можно потреблять как термически обработанные, так и свежие», — рассказала Королева.

Безусловно, организму требуется достаточное количество белка животного и растительного происхождения. Как пояснила диетолог, его можно получить из бобовых, семян и зерновых.

«Из продуктов животного происхождения легко усвояемым белком являются рыба и мясо птицы. В рационе каждого человека должно быть мясо. Сколько его употреблять — во многом зависит от того, в каком возрасте человек, есть ли у него физические нагрузки. Если организм еще растет, то тогда источники белка животного происхождения приоритетны. Такой белок усваивается лучше, и он является полноценным. В нем содержатся все необходимые аминокислоты, которые необходимы для роста организма», — отметила собеседница ФАН.

Если говорить о людях возраста 40+, у которых минимум физических нагрузок, то им необходимо есть мясо два или три раза в неделю, чтобы получать необходимые белковые компоненты, говорит Королева.

«Если взрослый человек будет злоупотреблять источником полноценного белка, то это может привести к преждевременному старению организма. Так называемая клеточная МТОР-система не справляется с источником белка животного происхождения. Клетка не успевает сформировать собственные протеазы, то есть ферменты, перерабатывающие аминокислоты животного происхождения в белковые компоненты, из которых строятся клеточные органеллы. МТОР-система взрывается и нарушаются функции митохондрий. Это приводит к тому, что клетка не успевает высвобождать из своего состава отработанные компоненты. Она начинает засоряться, и нарушается ее функция», — объяснила диетолог.

Собеседница ФАН рекомендует людям от 55 лет и старше есть мясо один раз в неделю.

«И то нужно смотреть, нет ли у такого человека в избытке липидов низкой плотности. Они могут привести к формированию сердечно-сосудистых проблем. В любом случае с возрастом состояние самой слизистой желудочно-кишечного тракта меняется, и уменьшается количество соляной кислоты», — подчеркнула собеседница ФАН.

Также Королева добавила, что каждому человеку с возрастом нужно пересматривать свое питание, преобладать в нем должны овощи.

Ранее диетолог и нутрициолог Инна Кононенко объяснила, почему вегетарианцы стареют быстрее мясоедов. Она утверждает, что главной причиной является изнашиваемость организма.