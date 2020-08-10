Айза Анохина рассказала о сложных отношениях со старшим сыном

Москва, 10 августа. Телеведущая Айза Анохина рассказала о сложных отношениях со своим старшим сыном Сэмом, который родился в браке с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым).

Анохина в соцсетях ответила на вопросы поклонников и объяснила, почему давно не публиковала семейные фотографии с детьми. По ее словам, за Сэмом присматривают ее родители.

Звезда призналась, что у них с Сэмом сложные отношения, ребенок не так привязан к матери, как младший сын Элвис.

«Сэму нужен комфорт и полное обслуживание. У меня он этого не получает. Если честно, я внутри себя уже отпустила Сэма. Это моя боль», – написала Анохина в своем посте в Instagram.

Артистка заметила, что ее старший сын не любит проводить время с Элвисом. Он отказывается ходить на дополнительные занятия и секции. Мальчик часто устраивает истерики и скандалы, не слушается ни ее, ни няню.

Младший сын Элвис, наоборот, с большим интересом ходит на занятия, а также уделяет много времени учебе и саморазвитию. По словам Айзы, у ее детей происходит столкновение интересов, из-за чего в доме возникают частые скандалы, а члены семьи постоянно живут в стрессе.

Телеведущая добавила, что волнуется за будущее Сэма. Она старается не давить на него и дать полную свободу.

«Я не хочу ругаться с ним. Не хочу давить на него. Поэтому я просто люблю его и даю все, что могу дать», – резюмировала девушка.

Ранее Айза Анохина оказалась в центре скандала – у телеведущей возник конфликт с Юлией Барановской. Девушки поссорились во время проб на шоу «Конечно, Вася!».