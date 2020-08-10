Навальный будет отвечать в суде по делу о клевете на ветерана

Москва, 10 августа. Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении скандального блогера Алексея Навального. Он обвиняется в клевете, чьей жертвой стал ветеран Великой Отечественной войны Игорь Артеменко. Об этом сообщила начальник пресс-службы надзорного ведомства Людмила Нефедова.

«Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении А.А. Навального. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ (клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ», — сказала Нефедова.

Следствие сообщает, что Навальный разместил на своих страницах в Instagram и Twitter видеоролик, в котором ветеран войны Артеменко выражает свою гражданскую позицию по отношению к поправкам в Конституцию РФ. Как утверждает Нефедова, обвиняемый опубликовал негативные высказывания в адрес Артеменко. Подобные замечания носят оскорбительный характер, порочат честь и достоинство пожилого человека, подрывая его репутацию.

«Своими действиями Навальный причинил моральный вред потерпевшему», — уточнила Нефедова.

Уголовное дело будет направлено в мировой суд для дальнейшего рассмотрения.

Ранее Навального также обвинил в клевете кандидат в депутаты Законодательного собрания Челябинской области Константин Киреев. Он подал на скандально известного блогера в суд из-за включения своего имени в список так называемого «Умного голосования». Киреев возмущенно отверг предположительное сотрудничество с Навальным и его структурами, и намерен взыскать с него за ложные данные около 1 млн рублей.