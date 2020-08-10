Кирилл Плетнев переехал в Петербург ради новой любовницы

Москва, 10 августа. Российский актер театра и кино Кирилл Плетнев начал налаживать личную жизнь. По данным СМИ Плетнев находится в романтических отношениях с начинающей актрисой Марией Столяровой.

В 2019 году Плетнев развелся с актрисой Нино Нинидзе. Брак артистов длился четыре года, однако даже рождение сына Александра не смогло сберечь семью. Плетнев и Нинидзе тяжело переживали развод. При этом у актера возобновились панические атаки, которые преследуют его с детства.

На днях Плетнева и его новую возлюбленную Марию Столярову заметили в одном из баров Санкт-Петербурга. Столяровой 26 лет, она родилась в Санкт-Петербурге. Два года назад девушка окончила РГИСИ, а в настоящее время работает в театре «Мастерская» Григория Козлова, а также играет эпизодические роли в сериалах. Кроме того, девушка подрабатывает моделью. Знакомые Столяровой утверждают, что Плетнев вместе с сыном переехал в Санкт-Петербург ради новой возлюбленной.

Ранее Нинидзе откровенно рассказала о браке с Плетневым. Нино призналась, что до сих пор плачет из-за развода с Плетневым. Стоит отметить, что в 2015 году у Нинидзе и Плетнева родился сын Александр, которого родители ласково называют Сандриком. Нинидзе призналась, что не хотела бы видеть сына актером. Однако Сандрику будет сложно выбрать другую профессию, так как его родители являются актерами. В конце 2020 года стало известно о романе Максима Виторгана и Нино Нинидзе.