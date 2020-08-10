Туроператоры надеются на продление программы кэшбэка за отдых в РФ

Москва, 10 августа. Российские туроператоры надеются, что программа кэшбэка за отдых в России будет работать на постоянной основе. Об этом заявил директор Ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» Александр Осауленко, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Настрой у всех бодрый. Профессиональная среда рассчитывает, что данный проект не будет монопроектом, а может реализовываться на некой постоянной основе, — сказал он на пресс-конференции в ОНФ. — Сегодня в целом все направлено на то, чтобы внутренний туризм не был дороже зарубежного».

Осауленко также выразил надежду, что у туроператоров не будет заминок, и все, кто захочет путешествовать, смогут это осуществить.

Напомним, программа стартует в августе этого года. Конкретная дата будет объявлена дополнительно. За тур, приобретенный не по установленным правилам и до даты старта программы, кэшбэк начисляется не будет.

Для того, чтобы получить возврат, нужно поехать в любой регион из списка Ростуризма с 15 августа по 20 декабря. Тур должен составлять не менее 5 дней, его необходимо оплатить с помощью карты «Мир».

Размер кэшбэка будет зависеть от стоимости путешествия: от 25 до 50 тысяч рублей возврат составит пять тысяч рублей, при стоимости от 50 до 75 тысяч рублей — 10 тысяч рублей, при цене свыше 75 тысяч — 15 тысяч рублей.