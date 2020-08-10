Новые должности появятся в российских школах с 2021 года

Москва, 10 августа. Новые должности и квалификационные категории будут появляться в российских школах со следующего года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.

«В сентябре 2021 года начнем апробацию новой системы аттестации учителей в школах, внедрение новых должностей и квалификационных категорий: учитель-методист, учитель-наставник», — сказал министр в интервью «Российской газете».

Это позволит создать условия для непрерывного профессионального развития педагогов, повысить престиж профессии и обеспечить качество образовательных результатов, считает Кравцов.

Он назвал основной задачей наведение порядка в сфере повышения квалификации учителей и переподготовки кадров, и это требует срочного решения. По его мнению, необходимо провести полный анализ программ и выяснить, насколько они актуальны и решают конкретные проблемы, указал «Мир 24».

«К концу 2021 года мы планируем выстроить единую систему научно-методического сопровождения педагогических работников», — сказал Кравцов.

Как писал ранее «ФедералПресс», формат начала учебного года будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом муниципалитете. По словам Кравцова, в школах в первые две недели сентября будет присутствовать медицинский работник.