После поддержки Украиной белорусской оппозиции Зеленскому стоило бы молчать о легитимности, заявил Федеральному агентству новостей радиоведущий, писатель и публицист Армен Гаспарян.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский высказал мнение, что Белоруссия должна придерживаться «общепризнанных в цивилизованном мире демократических стандартов и обеспечить народу его права в полном объеме». Кроме того, он призвал жителей страны отказаться от уличного насилия.

«Уже очевидно, что далеко не все в стране согласны с объявленными предварительными результатами выборов. А, как известно, любая легитимность возникает исключительно из общественного доверия. Исключительно из доверия… Безусловно, мы призываем наших соседей к максимальной толерантности, терпимости и отказу от уличного насилия. Призываем к максимально открытому, пусть и сложному диалогу. Потому что только широкий диалог позволит обеспечить гражданам Республики Беларусь выход из трудной кризисной ситуации и честно обсудить дальнейшие шаги и форматы общественного взаимодействия», — написал Зеленский в Telegram.

Украинский лидер уверен, что только взаимопонимание между властью и народом может сохранить независимость страны и обеспечить ее дальнейшее движение «к свободе и демократии». В противном случае, эскалация насилия будет нарастать, что чревато «горькими последствиями».

По словам известного российского радиоведущего, писателя и публициста Армена Гаспаряна, заявление Зеленского было сделано после того, как стали известны предварительные результаты голосования, во время которых Александр Лукашенко набрал более 80% голосов.

«И в заявлении Зеленского странно даже не то, что Лукашенко получил 80% голосов, а то, что никакая легитимность после Майдана, в принципе, не ставится на повестку дня. Майдан сам по себе снес государство, он сам по себе был нелегитимен: выборы [Петра] Порошенко в отсутствии какой-либо конкуренции, блокирование голосования в регионах, запугивание избирателей и т. д. О чем Зеленский вообще говорит? Я понимаю, конечно, что он примерил на себя тогу «мирового политика», размышляющего о каких-то глобальных фактах, но ему бы стоило посмотреть на то, как происходят выборы уже при нем на Украине. О какой легитимности он говорит?» — задается вопросом собеседник ФАН.

К тому же заявление президента Украины выглядит лицемерно, особенно, если учитывать ту роль, которую сыграла Украина непосредственно перед началом избирательного процесса в Белоруссии.

«Провокация против 33 россиян, постоянное тиражирование всевозможных заявлений оппозиции и понятно на чьей стороне они (украинцы. — Прим. ФАН) выступают, поэтому Зеленский мог бы в данном случае помолчать. Но, судя по всему, он как обычно не в курсе никаких историй, хотя что ждать от человека, который до сих пор не может прочитать текст Минских соглашений. Он сам же сказал, что не понимает, что там написано, а ведь пункты Минских соглашений проще, чем ситуация, которая сегодня складывается в Белоруссии», — заключил Гаспарян.

Напомним, 9 августа в Минске состоялись акции протеста, в которых участвовали несогласные с результатами президентских выборов в Белоруссии. Правоохранители применили водометы, светошумовые гранаты и слезоточивый газ для разгона протестующих. Позже в МВД страны заявили, что ситуация с массовыми протестными акциями в Минске находится под контролем правоохранительных органов.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина огласила предварительные результаты выборов. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, передает НСН. В ЦИК считают, что итоговые результаты будут отличаться от предварительных незначительно.