Причины появления расширенных пор на лице и как избавиться от проблемы в домашних условиях

Почему появляются расширенные поры на лице? Как ухаживать за кожей, чтобы вернуть ей привлекательность? Какие средства использовать? Есть ли эффективные способы борьбы с расширенными порами в домашних условиях и в салоне? Отвечаем на вопросы о грамотном уходе за жирной кожей лица.

Расширенные поры — характерное свойство жирной кожи лица. Жирность эпидермиса обусловлена избыточной выработкой кожного сала (себума). Чтобы кожа могла эффективно избавляться от себума, поры, через которые он выходит на поверхность, увеличиваются в размере. Иногда настолько, что становятся отчетливо заметными, а лицо — пористым.

Почему сильно расширены поры

Жирная кожа не обязательно должна быть покрыта крупными порами. Если они появляются, речь идет, скорее, о неправильном уходе, при котором выработка себума не контролируется и присутствуют факторы, повышающие жирность. Некачественное очищение кожи приводит к скоплению себума в порах, их растяжению, отчего они становятся крупнее и заметнее. Увеличению способствуют и другие факторы:

злоупотребление механической чисткой лица, при которой из пор выдавливается содержимое;

старение и обвисание тканей в зрелом возрасте, когда эпидермис растягивается, а вместе с ним и поры на его поверхности;

нарушение гормонального фона — изменение состояния кожи может служить сигналом для обращения к врачу;

генетика — если у ваших родителей пористая кожа, велика вероятность, что она досталась по наследству и вам;

вредные привычки — любовь к фаст-фуду, частое употребление алкоголя.

Стоит насторожиться, если ваша кожа всегда была нормальной и не доставляла проблем, но вдруг стала пористой. Возможно, в организме происходят гормональные изменения, или вы изменили (не в лучшую сторону) повседневный уход. Но чаще всего причиной пористости становится неправильный уход за эпидермисом жирного типа. Расширенные поры на лице лечению поддаются, причем не обязательно это должен быть салонный уход.

Как убрать расширенные поры на лице

Избыточная жирность не самая плохая черта эпидермиса. Косметологи любят жирную кожу, так как она стареет куда медленнее сухой. Себум — естественная смазка, которая не позволяет кожным покровам пересыхать. Они дольше остаются плотными, с выраженным тургором. При сухой коже морщинки могут появляться уже после 20 лет, тогда как при жирной заметное старение происходит позже.

Но жирный блеск, периодические высыпания и те самые пористые участки на лице портят всю картину. Особенно явно проблема проявляется в подростковом возрасте и юности, но может сохраняться и после 40 лет. Правильным уходом можно контролировать состояние кожи, не позволять порам увеличиваться в размере, снижать вероятность появления акне и черных точек.

Уход может быть:

домашний;

салонный.

Для молодой кожи обычно достаточно домашних процедур. Ежедневный ритуал ухода значительно улучшает ее вид, снижает скорость старения и позволяет не обращаться к омолаживающим салонным техникам. Если для улучшения состояния лица домашних процедур недостаточно, потребуется консультация специалиста — врача-косметолога или врача-дерматолога.

Важно не отправляться в первый попавшийся салон, а проанализировать ситуацию и посоветоваться с врачом. Часто для решения проблемы достаточно изменить рацион:

исключить из него рафинированные углеводы (сладости и выпечку),

увеличить употребление овощей, фруктов и ягод;

полюбить жирную рыбу и отказаться от жареного мяса;

забыть о сладких напитках и регулярно включать в рацион напитки кисломолочные.

Правильное питание и забота о здоровье кишечника отражаются и на состоянии кожных покровов. Избыточная выработка себума снижается при уменьшении в рационе сахара и хлебобулочных изделий. Влияет на состояние и работу кожи водный баланс: увлажненность должна начинаться изнутри, и если вы пьете недостаточно жидкости, никакими кремами проблему не решить.

Пересмотрите рацион и пейте больше чистой воды каждый день. Это улучшит состояние жирной кожи и поможет сузить поры.

Как избавиться от расширенных пор домашним уходом

При правильном уходе жирность лица не будет беспокоить. Косметические средства помогают держать выработку себума под контролем и сужают поры. Ваша программа-минимум на каждый день должна включать три этапа.

1. Очищение. Очищайте лицо утром и вечером, никогда не ложитесь спать с остатками косметики на коже. Оставаясь в порах, косметические средства окисляются, уплотняются, тем самым растягивая устья сальных желез и вызывая в них воспалительные процессы. Для очищения используйте средства для жирной и проблемной кожи: гели, пенки для умывания с легкой текстурой (маслянистые не подойдут). Если снимаете остатки макияжа мицеллярной водой, не забудьте смыть ее обычной водой, чтоб не оставлять на коже пленку. Умывайтесь тщательно: распределите средство по лицу, пару минут легко помассируйте кончиками пальцев и смойте.

Выбирая средство для очищения, внимательно читайте состав. Даже для жирной кожи, которую так и хочется очистить до «скрипа», не подходят средства с лаурилсульфатом натрия. Они растворяют гидролипидный барьер, заставляя поры еще активнее вырабатывать кожный жир и увеличиваться в размере. Выбирайте гели и пенки на основе мягких очищающих компонентов, таких как коко-бетаин, кокамидопропил бетаин, лаурамидопропилбетаин.

2. Тонизирование. Протирайте или сбрызгивайте лицо тоником после умывания. Это позволяет удалить остатки загрязнений и нормализовать баланс эпидермиса. Выбирайте средства без спирта в составе, такие пересушивают кожные покровы и заставляют их продуцировать себум. Используйте тоники с фруктовыми кислотами или себорегулирующие лосьоны.

3. Увлажнение. Если кожа блестит и все поры отчетливо просматриваются, это не значит, что ее нужно «подсушивать». Наоборот, исключая увлажнение, вы заставляете кожные покровы справляться с избыточной сухостью самостоятельно, а значит, выделять больше жировой смазки. Для нормализации жирности увлажнение необходимо. Утром используйте легкие матирующие гели, крема-суфле, сыворотки на водной основе. На ночь выбирайте питательные средства с минералами (цинком, серой), фруктовыми кислотами.

Выбирайте крема и гели для увлажнения, питания кожи с пометкой «некомедогенно».

Очищение, тонизирование и увлажнение должны стать вашим повседневным ритуалом ухода за собой после пробуждение и перед отходом ко сну. А два раза в неделю устраивайте косметический салон на дому: глубоко очищайте и увлажняйте кожу.

Глубокое очищение. Эпидермис — живой орган: его клетки ежесекундно рождаются и отмирают. Чем выше скорость обновления тканей, тем лучше выглядит кожа. Отмершие клетки скапливаются на поверхности, нарушая кожное дыхание, делая кожные покровы плотными, грубыми, рельефными, а поры — более заметными, так как не позволяют им стягиваться. Процедуры глубокого очищения направлены на удаление отмерших клеток. Для этого используются скрабы с мягкими полирующими частицами, энзимные пилинги с фруктовыми кислотами и ферментами. Они очищают или растворяют отмершие частицы, обновляя эпидермис.

Эпидермис — живой орган: его клетки ежесекундно рождаются и отмирают. Чем выше скорость обновления тканей, тем лучше выглядит кожа. Отмершие клетки скапливаются на поверхности, нарушая кожное дыхание, делая кожные покровы плотными, грубыми, рельефными, а поры — более заметными, так как не позволяют им стягиваться. Процедуры глубокого очищения направлены на удаление отмерших клеток. Для этого используются скрабы с мягкими полирующими частицами, энзимные пилинги с фруктовыми кислотами и ферментами. Они очищают или растворяют отмершие частицы, обновляя эпидермис. Глубокое увлажнение. После глубокого очищения эпидермис лучше поглощает ухаживающие средства, поэтому делайте маски для жирной и проблемной кожи. Идеально подходят составы на основе каолина (глины), угля, целебной грязи. Они подсушивают, вытягивают из пор загрязнения и стягивают их. Используйте альгинатные маски на основе глины и морских водорослей. Они содержат коктейль очищающих, увлажняющих и тонизирующих компонентов.

Завершайте процедуру глубокого ухода нанесением себорегулирующей сыворотки и вашего ночного крема.

Как сузить поры с помощью профессиональных техник

Чистка лица — процедура, которую в первую очередь порекомендуют вам в косметологическом салоне. Но важно относиться к ней правильно. Чистка — это всего лишь способ убрать из пор сальные пробки, снять отмерший слой клеток, благодаря чему после процедуры кожа освежается. Но чистка не решает проблему жирности и пористости, она только убирает последствия. Поэтому задача косметолога — не уговорить вас приходить на чистку каждый месяц, а нормализовать жирность эпидермиса и свести необходимость чисток к минимуму (до двух, трех процедур в год).

Нормализуют жирность:

дарсонвализация;

химические (кислотные) пилинги.

Процедуры кислотных пилингов необходимо делать осенью и зимой, так как они повышают чувствительность кожи к ультрафиолету. В домашних условиях сделать кислотный пилинг не получится: средства для домашнего ухода не содержат фруктовые кислоты в концентрации более 10%. Такие работают только на поверхности, как легкий пилинг. Профессиональные составы могут содержать до 40 фруктовых кислот, что позволяет косметологу добиваться обновления эпидермиса и стимулировать работу дермы.

Профессиональное средство от расширенных пор на лице — биоревитализация (требуется две-четыре процедуры). Также может применяться лазерная шлифовка (одна-две процедуры с временным интервалом в несколько месяцев). Лазерная шлифовка помогает уменьшить пористость, обусловленную потерей тургора кожей и ее обвисанием в силу возрастных изменений. Биоревитализация рекомендуется и в молодом возрасте, если домашний уход не приносит ожидаемого результата.