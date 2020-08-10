Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах

Москва, 10 августа. Российский лидер Владимир Путин поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с победой на президентских выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Уточняется, что Владимир Путин направил Лукашенко поздравительную телеграмму.

«Рассчитываю, что Ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений», — отметил российский лидер, обращаясь к президенту Белоруссии.

Президент РФ рассчитывает, что Москва и Минск продолжат углублять сотрудничество в рамках Союзного государства, наращивать интеграционные процессы по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также укреплять военно-политические связи в Организации Договора о коллективной безопасности.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», — подытожил Владимир Путин.

Напомним, выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. По предварительным подсчетам, Лукашенко набрал 80,23% голосов, передает НСН. В общей сложности в голосовании приняли участие около 5,8 миллиона избирателей, а явка на белорусских выборах составила 84,23%.