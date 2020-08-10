Киев, 10 августа. Риторика экс-президента Украины Леонида Кравчука, недавно возглавившего киевскую делегацию на переговорах в Минске, всегда была крайне неконструктивной. Об этом заявила украинский юрист Татьяна Монтян.

По ее словам, бывший глава государства — «трус, приспособленец и беспринципный предатель».

«Его карьера — голубая мечта целой кучи западенцев-бандеровцев в СССР, таких как Ирочка Фарион, которым любой ценой хотелось прорваться к теплому местечку, несмотря на то, что ментально они всегда были, есть и будут абсолютно бендеровскими нациками», — сказала адвокат на своем YouTube-канале.

Монтян заявила, что, будучи представителем «западенской элиты», Кравчук в свое время перепоручил разборки с «неправильными» гражданами, а сам с себе подобными «усердно штурмовал политические высоты ненавистных оккупантов — польских, немецких или советских».

«Им, проституткам, в принципе, без разницы. Легионы таких кравчуков легко и непринужденно влились в советское партийное руководство», — отметила она.

По мнению защитницы, Кравчук с Ельциным уже похоронил СССР, а теперь, вероятно, делает то же самое с Украиной. Юрист отметила, что он считает настоящим другом Киева Вашингтон.

«Это всё, что вам нужно знать о новом главе переговорщиков от Украины, который типа будет искать пути компромисса с Донбассом и Россией», — сообщила адвокат.

Монтян напомнила «незамысловатую демагогию» Кравчука о том, что необходимо подговорить Францию и Германию выйти из Минских соглашений и не позволить России «сманеврировать».

Сменивший Леонида Кучму в составе украинской делегации по урегулированию ситуации в Донбассе Кравчук на новом посте заявил о возможности принятия альтернативы «минскому формату». Однако его инициатива не нашла поддержки со стороны экспертного сообщества Украины. Политолог Дмитрий Корнейчук, не стесняясь в выражениях, назвал ее «бредом».

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что с момента назначения Кравчук сделал множество противоречивых заявлений, не имеющих ничего общего с пунктами Минских соглашений.