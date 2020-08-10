Лера Кудрявцева с двухлетней дочерью отправилась на отдых в Турцию

Москва, 10 августа. Известная российская телеведущая Лера Кудрявцева отправилась в турецкую Анталью вместе с двухлетней дочерью Марией.

Ведущая программы «Секрет на миллион» призналась, что поехала бы в другую страну, но альтернативы Турции нет.

«Все страны закрыты, кроме Турции. Поэтому туда», — прокомментировала Кудрявцева, ее слова передает «Пятый канал».

Она добавила, что у нее был билет на 3 августа, но потом полет перенесли на 10 августа. Супруга молодого хоккеиста Игоря Макарова заметила, что каждый год вывозит дочь на море.

Информация об ухудшении сервиса в Турции Кудрявцеву не волнует. Для нее важно, чтобы ребенок получил витамин D и покупался на море. Она выразила надежду, что коронавирус обойдет их стороной.

Напомним, что Россия с 1 августа открыла авиасообщение с Турцией, Танзанией и Великобританией. С 10 августа начались перелеты из российских городов на курорты Турции.

Ранее сообщалось, что супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова вместе с семьей отдыхает в Турции. Она пожаловалась, что шведский стол в ее отеле «не такой, как раньше», все находится под стеклом. Гости отеля не могут брать еду сами, им выдают повара.