Штаб Тихановской отказался признать результаты выборов президента

Минск, 10 августа. Штаб Светланы Тихановской, кандидата в президенты Белоруссии, заявил о том, что не признает результаты выборов президента Белоруссии, ранее озвученные ЦИКом.

По данным самого штаба Тихановская получила от 70% до 80% избирателей во всех регионах страны.

Ранее Центризбирком сообщил, что подавляющее большинство голосов электорат отдал за действующего президента Александра Лукашенко. Это 80,23% голосов при явке 84,23%. Тихановская на втором месте, но с большим отрывом — у нее 9,9%. За лидерами следуют Анна Конопацкая с 1,68%, Андрей Дмитриев с 1,04% и Сергей Черечень с 1,13%. Против всех проголосовали 6,02% избирателей.

В данный момент обстановка в столице Белоруссии по-прежнему остается напряженной. Недовольные официальными результатами выборов люди выходят на улицы и выражают протесты. Подобные акции начались с вечера 9 августа, сразу после объявления предварительных результатов голосования. Между несогласными с итогами голосования и правоохранителями произошли столкновения. Известно, что собравшиеся разгоняются силовиками с применением слезоточивого газа и сверхшумовых гранат. Следственный комитет Белоруссии уже возбудил уголовные дела по факту массовых беспорядков, произошедших минувшей ночью в Минске и других регионах страны. Участникам и организаторам столкновений грозит восемь и 15 лет лишения свободы.

Также сообщается, что среди протестующих уже есть пострадавшие и один погибший. Трое человек серьезно пострадали и один скончался в результате наезда спецтранспорта на участников акции.

Выборы в Белоруссии будут обсуждаться сегодня, 10 августа, в 14.00. На эту тему Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир «Итоги выборов в Белоруссии». На эфире будет обсуждаться дестабилизация ситуации в Белоруссии, шансы оппозиции дальнейшее развитие отношений России и Белоруссии.