Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента Белоруссии

Минск, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди должны стать главной целью политики государства.

Глава государства посетил «Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию». В ходе визита президенту доложили о реализации инвестиционного проекта, а также рассказали о работах, которые ведутся в настоящее время и запланированы на перспективу. Кроме того, белорусскому лидеру рассказали о социальной защищенности сотрудников предприятия.

В свою очередь Лукашенко отметил, что люди должны стать главной целью политики государства.

«Политика одна должна быть — люди», — сказал он.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии. По данным ЦИК республики, за действующего главу государства проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую — 9,9%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов.

После завершения голосования в городах Белоруссии состоялись акции протестов. Для разгона демонстрантов силовики применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.