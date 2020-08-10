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Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента Белоруссии

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Лукашенко сделал первое заявление после выборов президента БелоруссииМинск, 10 августа. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что люди должны стать главной целью политики государства.

Глава государства посетил «Белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию». В ходе визита президенту доложили о реализации инвестиционного проекта, а также рассказали о работах, которые ведутся в настоящее время и запланированы на перспективу. Кроме того, белорусскому лидеру рассказали о социальной защищенности сотрудников предприятия.

В свою очередь Лукашенко отметил, что люди должны стать главной целью политики государства.

«Политика одна должна быть — люди», — сказал он.

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента Белоруссии. По данным ЦИК республики, за действующего главу государства проголосовали 80,23%, за Светлану Тихановскую — 9,9%. Остальные три кандидата получили менее 2% голосов.

После завершения голосования в городах Белоруссии состоялись акции протестов. Для разгона демонстрантов силовики применили водометы, слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Источник: БелТА
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