Эксперт назвала легкие способы приучить себя к спорту

Москва, 10 августа. Сотрудник «Федерального научного центра физической культуры и спорта» Ольга Тиунова назвала легкие способы приучить себя к регулярным занятиям спортом.

Обычно женщины стараются похудеть к лету, а мужчины — подкачаться. Даже если им это удалось, то зимой инициатива заниматься спортом сходит на нет.

Чтобы поддерживать свою фигуру и быть здоровым, нужно заниматься каждый день, считает Тиунова. Сначала нужно брать нагрузки, которые вам по силам, а потом постепенно их увеличивать.

Один из способов регулярно заниматься спортом — составить таблицу. В нее вы каждый день должны записывать, какие упражнения сделали, передает Радио Sputnik.

Пропуски в таблице как бы служат укором вашей лени. Тиунова отметила, что простая таблица повышает самодисциплину. А кому не нравятся таблицы, можно пользоваться календарем и ставить галочки напротив каждого числа.

По мнению эксперта, всего за неделю каждодневных тренировок человек втягивается. Но если он начинает пропускать занятия, эффекта не будет. Главное, не повышать нагрузку сразу, а делать это плавно, чтобы дать организму привыкнуть.