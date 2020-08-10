В России за сутки скончались 70 человек с коронавирусом

Москва, 10 августа. В России за минувшие сутки скончались 70 пациентов с коронавирусом, общее количество смертельных случаев достигло 15 001. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Как рассказали в оперштабе, за последние сутки в России выявили 5118 новых случаев коронавируса в 83 регионах. Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (694), Свердловской области (179) и Санкт-Петербурге (157). Кроме того, в первой десятке по новым случаям оказались Московская (153) и Ростовская (128) области, Красноярский (127) и Ставропольский (125) края, Нижегородская и Иркутская области (по 120 случаев), а также Ханты-Мансийский АО (117). Общее количество случаев коронавируса достигло 892 654.

В оперативном штабе сообщили, что за сутки 3259 пациентов с коронавирусом полностью выздоровели. Общее число вылечившихся составляет 696 681. Также в оперштабе уточнили, что 26,5% носителей вируса, выявленных за минувшие сутки, не имели клинических проявлений заболевания.

Ранее академик РАН и главный иммунолог Санкт-Петербурга Арег Тотолян заявил в интервью «Известиям», что осенью россияне могут столкнуться с более тяжелым течением COVID-19. Эксперт отметил, что пока неизвестно, как перенесут коронавирус те, кто ранее соблюдал жесткий режим самоизоляции и не переболел. Кроме того, ученые еще не знают, как COVID-19 будет сочетаться с другими сезонными инфекциями, передает НСН.