Адвокат Гордона отреагировала на слухи о его романе с Юлией Барановской

Москва, 10 августа. Распространяющие слухи о романе Александра Гордона с телеведущей Юлией Барановской СМИ поражают своей категоричной неосведомленностью. Об этом заявила адвокат Гордона Жанна Маргулис.

«СМИ поражают своей категоричной неосведомленностью. Неужели настолько раздражает, что по данному разводу мы с коллегой Денисом Красовитовым сохраняем адвокатскую тайну, что искажающие действительность заметки - теперь единственный способ не дать читателям забыть о таком важном событии, как развод двух людей?» — отметила Маргулис.

По ее словам, публикации о романе Гордона с Барановской создают впечатление, что существует «спецподразделение» журналистов со скудной фантазией, передает KP.Ru.

«Таким сочинителям впору пересмотреть сериалы «Богатые тоже плачут», «Никто, кроме тебя», «Моя вторая мама», а лучше «Санта-Барбара», там однозначно знания расширятся и новости станут с более захватывающими сюжетами», — добавила Маргулис.

Ранее стало известно, что телеведущий Александр Гордон тайно развелся со своей молодой супругой Нозанин Абдулвасиевой. При этом некоторые СМИ сообщали, что Гордон бросил супругу из-за романа с Юлией Барановской.