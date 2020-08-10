Украинский комик возмущен нежеланием крымских детей носить вышиванки

Киев, 10 августа. Украинская власть больше не обращает внимание на Крым, живущие там украинские патриоты негодуют, что пилотки и гимнастерки заменили их детям вышиванки. Об этом в интервью Радио НВ заявил телеведущий и шоумен-комик Сергей Притула.

Как передает «ПолитНавигатор», телеведущий считает огромной болью патриотически настроенных крымских украинцев то, что Киев больше не борется за возвращение полуострова. Украина сейчас уделяет большое внимание Донбассу, когда как о Крыме «не слышно в заявлениях президента». Тем не менее по словам комика этот вопрос вполне может звучать с трибун Верховной рады, в рядах которой есть несколько крымских татар.

«Мы должны осознавать, что российская пропагандистская машина разрушает мозги очень быстро. Мне женщина прислала фотографию 2013 года — ребенок в школе в веночке и вышиваночке, и 2014 года — пилотка, гимнастерка, звезда на голове», — заявил шоумен.

Притула с негодованием рассказал, что, когда проезжал по Херсонской области, российские радиостанции работали отлично, а украинские — с перебоями.

«Я же знаю, какие бюджеты были в местных радиостанциях. Они могли хотя бы попробовать посоревноваться!» — возмутился Притула.

Также комик заявил, что ностальгия по советским временам ему глубоко неприятна.

«Я гражданин Украины, у меня семья, дети, я хочу, чтобы они выросли с другой системой ценностей, чем та, которая осталась нам в наследство от СССР. От людей старшего поколения регулярно можно слышать о том, какую же страну просрали, как же там было хорошо, молоко такое было в треугольничках… Эта ностальгия вызывает у меня невероятное чувство отвращения и возмущения», — заявил Притула.

Ранее в Киеве прошел праздник, организованный молодежным отделением запрещенного в РФ экстремистского движения «Правый сектор»1. На мероприятии, посвященном 530-й годовщине Запорожской сечи, детей учили стрелять по картонным московскому Кремлю и мавзолею. Действие сопровождалось чтением новой книги писательницы Ларисы Ницой, известной своими русофобскими взглядами.

1 Организация запрещена на территории РФ.