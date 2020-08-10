Ефимова в соблазнительном бикини восхитила поклонников

Москва, 10 августа. Заслуженный мастер спорта Юлия Ефимова показала подписчикам в Instagram идеальную фигуру. Пловчиха позировала на берегу моря.

«Королева брасса» стоит на каменистом берегу в ярком соблазнительном купальнике. На заднем плане видно, как спортсмены занимаются виндсерфингом и катаются на досках.

«Кто сможет догадаться, что это за пляж?» — спросила Ефимова.

Поклонники отреагировали на новое фото. Они были восхищены идеальными пропорциями фигуры Ефимовой.

«Мне угадать нереально, но, судя по камушкам, небезопасный. Поэтому как-то спокойнее на молодую спортивную женщину смотреть. Оно и приятней», — написал поклонник. «Думаю, что пора собственную статую Свободы ставить. Эскиз с данного фото годный, то есть уже имеется. Только вот где ее установить не пойму, не на этом же диком пляже», — предложил другой подписчик. «Юля, ты прекрасна!» — написал еще один фанат.

Юлия Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных пловцов. В ее копилке 17 медалей разного достоинства. Она входит в десятку лучших пловцов в истории чемпионатов мира.