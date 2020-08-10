Иммунолог рассказал, когда ждать готовую российскую вакцину от коронавируса

Москва, 10 августа. Иммунолог, кандидат медицинских наук и гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков спрогнозировал сроки выхода российской вакцины против коронавируса.

Эксперт объяснил, что препарат должен пройти три этапа. Сначала — испытан на безопасность на здоровых добровольцах, затем —проверен на эффективность. Последнее означает, что у испытуемых должен появиться устойчивый иммунитет. Эти два этапа могут занять минимум 5-6 месяцев. Следующим шагом является процедура регистрации вакцины.

В итоге на появление готового препарата против COVID-19 можно рассчитывать не раньше весны 2021 года, рассказал Крючков.

В большинстве зарубежных стран, где ведутся наиболее передовые разработки вакцины, полагают, что прививочная кампания начнется не раньше, чем в следующем году, пишет KP.Ru.

США в конце июля приступили к третьему этапу клинических испытаний и ставят задачу подготовить вакцину к применению в будущем году. При этом не уточняют, в каком именно его интервале.

В Китае надеются, что получить препарат будет возможно к концу этого года — началу следующего. В Германии предупреждают, что раньше середины 2021 года ждать прививку не стоит.

Ранее замглавы Министерства здравоохранения России Олег Гриднев сообщил, что разработанная центром Гамалеи вакцина уже находится на финальном этапе клинических испытаний и с 12 августа начнет проходить процедуру регистрации. Он отметил, что первыми препарат в стране получат медики и пожилые россияне.