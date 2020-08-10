Наблюдатели СНГ не нашли нарушений законодательства на белорусских выборах

Минск, 10 августа. Выборы президента Белоруссии были открытыми, конкретными и обеспечивающими волеизъявление граждан. Об этом заявил глава Исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев.

«Выборы прошли организованно и соответствовали законодательству Белоруссии», — подчеркнул он.

По словам Лебедева, миссия наблюдателей СНГ не выявила каких-либо фактов, которые могли бы поставить под сомнение легитимность белорусских выборов. Также глава Исполнительного комитета СНГ подчеркнул, что достойно прошли не только сами выборы, но и процесс их подготовки.

«Миссия СНГ дает положительную оценку организации избирательного процесса на выборах в Белоруссии, но отличием кампании был политический накал», — сказал Лебедев.

Ранее ЦИК Белоруссии огласил предварительные результаты выборов главы государства. На данный момент действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко побеждает с результатом 80,23%. Его главный оппонент Светлана Тихановская набрала 9,9%. Явка на выборах президента Белоруссии составила 84,23%, пишет НСН. В ЦИК считают, что итоговые результаты не будут значительно отличаться от предварительных.