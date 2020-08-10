Эксперт назвал шагом назад возвращение на службу ЗРК С-125 на Украине

Несмотря на то, что С-125 — хороший комплекс, сегодня он подходит только для стран третьего мира. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей заявил военный аналитик Вадим Козюлин.

Ранее американский журнал Military Watch сообщил, что Киев продал Вашингтону самые современные системы противовоздушной обороны (ПВО) С-300ПТ и перешел на старые советские ЗРК С-125 «Нева» (экспортное наименование «Печора»).

Как пишут журналисты издания, причиной продажи стал затянувшийся на Украине экономический кризис. Дело в том, что комплекс С-300ПТ разрабатывался в 1980-х годах — он серьезно уступает современным поколениям С-300 по дальности действия, времени развертывания, скорости фиксации и поражения целей. После распада Советского Союза Киев не закупал более современных модификаций системы.

В Military Watch подчеркивают, что Киев решил вернуть на службу старые советские комплексы ПВО С-125. Их развернули для охраны политических и административных центров, а также стратегических военных объектов. Дальность действия комплекса составляет 20 километров, подобные системы до сих пор стоят на вооружении 30 стран.

Комментируя сообщение американского военного журнала, директор программы ПИР-Центра, научный сотрудник дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин в интервью корреспонденту ФАН заявил, что «если информация окажется правдивой, то для Киева это не самое плохое решение».

«При том, что С-125 — довольно старый комплекс, сегодня его всё еще модернизируют. Есть несколько проектов в той же Белоруссии. В России комплекс снят с вооружения, но поскольку в Советском Союзе производилось много установок, это и по сей день позволяет существовать многим оборонным предприятиям [на всем постсоветском пространстве]. Несмотря на то, что С-125 — хороший комплекс, сегодня он подходит только для стран третьего мира. Сам разработчик комплекса, КБ «Алмаз», его снял с вооружения в 1990-х годах, но поскольку он очень эффективен, то с модернизацией, с переводом с аналоговой на цифровую базу его эффективность повышается», — заметил эксперт.

Один из примеров удачного применения С-125 против современных самолетов — война в Югославии. 27 марта 1999 года ЗРК С-125М «Печора» 3-й батареи 250-й ракетной бригады ПВО Вооруженных сил Сербии двумя ракетами впервые в мире сбил американский дозвуковой тактический малозаметный ударный самолет F-117.

«Тем не менее, возвращая на службу ЗРК С-125, Украина делает шаг назад. Все это говорит о том, что у страны нет средств для модернизации имеющихся систем противовоздушной обороны или покупки новых, современных средств ПВО. Но с другой стороны, если есть стратегия сэкономить, то это хорошее решение по сохранению средств и обеспечению своей безопасности. А что касается продажи С-300 — американцы скупают все советское вооружение, чтобы испытать его, чтобы потренировать собственные средства противодействия российскому или советскому оружию. Причем не обязательно с Россией — С-300 используется в том числе Китаем и Сирией. Так что у американцев очень хороший научный подход к обеспечению безопасности, в том числе своих войск», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты намеревались каждый год выделять Украине по 300 млн долларов военной помощи. Средства будут идти на предоставление летального оружия, четыре миллиона долларов планируется заложить на подготовку украинских офицеров.