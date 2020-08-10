Роспотребнадзор назвал опасные для организма продукты

Москва, 10 августа. Салаты, заправленные сметаной или майонезом, мучные изделия с кремом, а также котлеты и шаурма имеют наибольшую вероятность вызвать отравление организма. Об этом заявил Роспотребнадзор.

«Наиболее опасными продуктами питания для возникновения инфекции являются многокомпонентные салаты (в первую очередь заправленные майонезом и сметаной), кондитерские изделия с кремом, шаурма, изделия из рубленного мяса (котлеты, рулеты, паштеты), студень и другие», — приводит сообщение Роспотребнадзора РИА Новости.

Также в ведомстве предупредили о необходимости тщательно мыть приобретенные в магазинах овощи и фрукты, так как на них могут оставаться возбудители инфекций.

В Роспотребнадзоре отметили, что инфекции часто попадают в организм человека с пищей, что приводит и к пищевым отравлениям. Их причиной могут стать нарушения технологии приготовления блюд, их неправильное хранение, нарушение правил личной гигиены сотрудниками учреждений общественного питания. С пищей человеку передаются возбудители вирусного гепатита А, дизентерии, сальмонеллезов, кампилобактериозов, норовирусной и ротавирусной инфекций, а также иерсиниозов.

Ведомство поделилось рекомендациями по хранению пищи, чтобы избежать отравления. Роспотребнадзор рекомендует готовить в домашних условиях салаты, студень и изделия из рубленного мяса. При этом блюда лучше готовить в небольшом количестве, чтобы не хранить их дольше суток. А при приобретении готовых блюд в магазинах необходимо обязательно проверять дату изготовления и срок хранения.

Ранее Роспотребнадзор сообщил о том, что на территории РФ не выявлено случаев заболевания острой лихорадкой с называемым «смертельным» тромбоцитопеническим синдромом (SFTS), который недавно снова был выявлен в Китае.