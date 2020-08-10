Данко объяснил, почему не хочет жениться

Москва, 10 августа. Певец Александр Фадеев, более известный под псевдонимом Данко, рассказал, почему не собирается жениться.

Данко, которому в марте исполнился 51 год, ни разу не был женат. Но у него есть дети, рожденные вне брака. Музыкант заявил, что они части вытирают об него ноги и врут.

К браку Данко относится негативно, считая его возможностью загнать мужчину в кабалу. Певец назвал белых гетеросексуальных мужчин самыми бесправными людьми.

«Их топчут, убивают на войнах, любая баба может обложить их какими-то алиментами. Поэтому мужчина должен сам себя спасать и держаться подальше от всех юридических моментов», — заявил певец.

Сейчас Данко живет в Крыму и чувствует себя отлично. Он каждый день ходит на пляж, купается и загорает. По вечерам он готовит шашлыки и играет с друзьями в карты. Видимо, у музыканта пока нет концертов и творческих планов.

У артиста есть двое дочерей от модели Натальи. И он живет в гражданском браке с диджеем Марией Силуяновой.

Данко ворвался в российский шоу-бизнес в 1999 году. Он исполнил песню «Московская ночь», которая стала его визитной карточкой.