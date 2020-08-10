В России пенсию в размере 50 тысяч рублей можно получать, если человек имеет 50 лет непрерывного трудового стажа и высокую зарплату. Об этом в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов.

Так он прокомментировал результаты опроса НПФ Сбербанка о желаемых размерах пенсий среди россиян. Выяснилось, что большинство граждан хотели бы получать 59 тыс. рублей после выхода на заслуженных отдых. Они считают, что такая сумма обеспечит им достойную старость.

При этом опрошенные мужчины рассчитывают на пенсию в 61 тыс. рублей, женщины — 56 тыс. рублей. На самый высокий размер пенсии претендуют маркетологи, пиарщики и специалисты из сферы транспорта и связи — 64 тыс. рублей.

Кроме того, участники опроса имеют отличные пенсионные ожидания в зависимости от региона проживания.

«Самый большой доход в старости хотят получать москвичи — 92 тыс. рублей в месяц, что на 60% больше среднероссийского показателя. На втором месте — жители Владивостока (78 тыс. рублей), на третьем — петербуржцы (70 тыс. рублей). Самые скромные ожидания в Ульяновске и Ярославле (по 48 тыс. рублей)», — говорится в отчете о результатах опроса.

Глава комитета Госдумы по социальной политике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов признался, что к подобным опросам у него скептическое отношение.

«Как получается цифра в 62 тысячи рублей? Когда в результатах опроса говорится 50 или 60 тысяч рублей, то такие данные больше внушают доверия», — заметил Нилов.

Парламентарий оценил предпочтения москвичей в желаемом доходе в старости. По его словам, такие запросы вполне обоснованы.

«Жизнь в Москве достаточно дорогая, много средств приходится тратить на передвижения, приобретение продуктов, непродовольственных товаров, оплату услуг ЖКХ. Поэтому запросы у москвичей соответствующие, — поясняет собеседник ФАН. — Так или иначе, все желания продиктованы заработной платой и жизненными привычками опрошенных людей. Есть такое выражение: «Кому-то щи без мяса, а кому-то бриллианты маленькие». Вполне ожидаемы потребности в размерах пенсий тех россиян, которые получают зарплату в 50 тысяч рублей».

Теперь возникает вопрос, а как такие средства получать ежемесячно? В связи с этим Нилов напомнил о схеме начисления пенсий.

«У нас в стране существует система пенсионного страхования, когда граждане работают, а организация платит взносы. При достижении возраста нетрудоспособности назначается страховая пенсия, и в зависимости от количества заработанных страховых баллов определяется ее размер. Плюс еще выплачивается фиксированная выплата к этой пенсии. Страховая пенсия может быть назначена в случае инвалидности или потери кормильца», — объяснил депутат.

При начислении страховых пенсий существуют определенные ограничения, отмечает Нилов.

«Какую бы человек зарплату не получал, хоть по миллиону в день, максимум в год он может заработать 10 баллов. Теперь представьте, если человек будет работать, получая высокую зарплату, 50 лет, то он заработает 500 баллов. Сегодня стоимость одного пенсионного балла составляет 100 рублей. Тогда пенсия у него будет 50 тысяч рублей. Плюс еще есть фиксированная выплата, которая составляет около пяти тысяч рублей. Для пенсионеров, живущих на селе, она увеличивается на 25%», — отметил собеседник ФАН.

Однако есть еще один вариант получения пенсии в 50 тысяч рублей, сообщает парламентарий.

«Когда пенсия назначается человеку, то он может добровольно отказаться от нее. Каждый год используется повышающий коэффициент, который увеличивает эту пенсию. Однако даже с использованием этой технологии все равно крайне сложно получать страховую пенсию в таких размерах», — указал Нилов.

Нилов считает, что есть механизм, который бы позволил выйти на цифру 50 тысяч рублей в месяц получателям страховой пенсии.

«Представьте 50 лет непрерывного стажа с приличной зарплатой, которая позволяла бы зарабатывать максимальное количество разрешенных баллов. Теоретически это возможно, но реализуется сложно», — добавил собеседник ФАН.

Ранее сообщалось, что негосударственные пенсионные фонды (НПФ) в течение 2020 года выплатят своим клиентам более 20 млрд рублей. Эти средства получат пенсионеры, имеющие право в НПФ на пожизненные или срочные пенсии, а также наследники скончавшихся граждан.