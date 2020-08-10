Зеленский прокомментировал предварительные итоги белорусских выборов

Киев, 10 августа. Украинский лидер Владимир Зеленский прокомментировал предварительные итоги президентских выборов, прошедших в Белоруссии.

«Наши соседи белорусы сейчас переживают трудные времена. Они пытаются определить вектор своего дальнейшего развития. И это непросто», — написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что не все жители Белоруссии согласны с предварительными результатами выборов. По словам президента Украины, любая легитимность должна происходить из «социального доверия». Как считает Зеленский, масштабные сомнения — это прямой путь к общественному протесту и насилию.

«Мы, конечно, призываем соседей к максимальной терпимости, терпимости и отказу от уличного насилия. Мы призываем вас к максимально открытому, пусть и сложному, диалогу. <…> В таком диалоге должны быть заинтересованы обе стороны — и правительство, и протестующее общество», — написал украинский лидер.

Зеленский призвал Минск придерживаться демократических норм, принятых во всем цивилизованном мире. Как утверждает президент Украины, он и его страна заинтересованы, чтобы Белоруссия была независимым и демократическим государством с сильной экономикой и стабильными отношениями в обществе.

«Беларусь — наш ближайший сосед, и поэтому нам не все равно, что там будет и что будет с нашими друзьями дальше», — подытожил Зеленский.

Ранее глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина огласила предварительные результаты президентских выборов. Действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,23%, передает НСН. В ЦИК считают, что итоговые результаты будут отличаться от предварительных незначительно.