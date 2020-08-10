В одном из российских регионов сообщили о «резко попершем туризме»

Калининград, 10 августа. Глава администрации Янтарного городского округа Калининградской области Алексей Заливатский сообщил о резком наплыве отдыхающих. На личной странице в Facebook он опубликовал видео с переполненного местного пляжа, доказывающее, что туризм в регионе набирает обороты.

В области в августе установилась 30-градусная жара, и многие россияне воспользовались этим.

«Вчера туризм попер… Впереди еще минимум 10 дней такого», — написал он в публикации.

По словам Заливатского, лежаки на пляжах заканчиваются уже в 8.00 утра, из-за этого нередко случаются драки.

«Янтарный, +31. Дворы забиты автоповозками, за лежаки дерутся, предохранители в кафе повыбивало, насосы в туалетах отключаются, горы мусора, воды в водонапорной башне совсем чуть-чуть…» — описал он ситуацию в другом посте.

Глава местной администрации сообщил, что все отели забронированы до сентября, и посоветовал тем, кто уже приехал на отдых, занимать шезлонги до восьми утра, а места на парковке — до половины десятого.

В июле сообщалось, что Калининград вошел в пятерку самых популярных направлений у российских туристов во время пандемии. Также россияне активно скупали авиабилеты в Санкт-Петербург.

С наплывом туристов в этом году столкнулись и Крым и Краснодарский край. Из-за коронавируса границы государств оказались закрытыми, и гражданам пришлось пересмотреть свои планы на отпуска и выбрать внутренние направления.

Ранее россияне показали реальные кадры с отдыха на Черноморском побережье. Туристы на переполненных пляжах размещаются едва ли не друг на друге.