Москва, 10 августа. Новые сведения о крушении рейса MH17, представленные нидерландскими СМИ, придают еще больше неопределенности и отдаляют поиск истины в данном деле. Об этом заявил доцент МГИМО МИД РФ Николай Топорнин.

Напомним, ранее журналисты издания Bonanza Media обнародовали доказательства, подтверждающие причастность Киева к крушению малайзийского Boeing. Речь идет о записях звонков, перехваченных Службой безопасности Украины (СБУ).

Топорнин напомнил, что со дня катастрофы, в которой погибли почти 300 человек, прошло более шести лет, однако ситуация вокруг трагедии все еще остается весьма туманной.

«До сих пор суд не пришел к единому мнению о том, кто может быть еще причастен к трагедии, кто виновен и зачем был сбит самолет. Заявления, поступающие спустя шесть лет с момента падения Boeing, придают еще большую неопределенность и отдаляют поиски истины», — подчеркнул эксперт.

По словам доцента, с каждым годом процесс поиска истины в деле MH17 становится все сложнее. Топорнин отметил, что суд в Нидерландах тщательно проверяет все версии крушения самолета.

«Думаю, что версию голландского издания Bonanza Media он присовокупит к расследованию и попытается выяснить, насколько эти факты правдивы или тоже сфабрикованы. Слишком много фейковой информации блуждает вокруг дела о Boeing», — сказал эксперт в беседе с изданием «Экономика сегодня».

Топорнин пояснил, что сначала суд тщательно проверит все косвенные и прямые улики. По мнению эксперта, снимать ответственность с украинских военных в этом деле нельзя.

«Если есть какие-то свидетельства, которые говорят о том, что это могли они запустить ракету, значит, их нужно приобщить к судебному производству», — подчеркнул доцент МГИМО.

Политолог отметил, что сейчас суду предстоит рассмотреть слишком противоречивые версии, а это может отнять большое количество времени. Также процесс осложняется тем, что прямых улик по делу MH17 по-прежнему не представлено.

«Сейчас важно следить за развитием судебной процедуры и не строить догадок», — подытожил Топорнин.

Напомним, Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Как считает следствие, самолет был сбит из ЗРК «Бук», однако технический эксперт Юрий Антипов опровергает эту версию. Антипов проанализировал повреждения кабины пилотов и пришел к выводу, что на борту рейса MH17 произошел взрыв, передает «Царьград».