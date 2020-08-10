Банки РФ протестируют автосписание средств за услуги ЖКХ и кредиты

Москва, 10 августа. Российские банки протестируют новый способ безналичных платежей — списание денег напрямую с банковского счета плательщика по запросу получателя средств. Об этом рассказала гендиректор ЦБ Ассоциации «ФинТех» (АФТ) Татьяна Жаркова.

По ее словам, такой способ платежа будет автоматическим, то есть не будет требовать дополнительного подтверждения перевода, Воспользоваться им смогут как физические, так и юридические лица.

Предполагается, что сервис будет использоваться, в частности, для оплаты услуг ЖКХ, связи, подписок и платежей по кредитам, транспортных и образовательных услуг, и позволит гражданам сэкономить на комиссиях.

Пилотный запуск сервиса проведут на площадке, созданной АФТ в рамках развития технологии открытых программных интерфейсов (Open API). Как отметила Жаркова, он может стать еще одним проектом ЦБ, позволяющим проводить расчеты напрямую между банками без участия платежных систем и иных компаний, и, как следствие, удешевить такие операции.

АФТ уже разослала банкам приглашения для участия в пробном запуске и создает рабочую группу. Сроки пилота планируют установить в конце августа. Предложением уже заинтересовались в ВТБ, «Открытии», Промсвязьбанке, QIWI, СКБ-Банке, Совкомбанке и Абсолют банке.

Механизм оплаты будет работать следующим образом: получатель средств в личном кабинете своего банка сможет выставить платежное требование клиенту-плательщику, который ранее дал согласие на списание денег. Банк последнего проверит соответствие условий платежного требования и согласие клиента и в случае отсутствия проблем переведет деньги получателю.