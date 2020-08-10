Глава ЦИК Белоруссии объявила предварительные результаты выборов президента

Минск, 10 августа. Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах главы государства. Об этом сообщила глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина, оглашая предварительные данные.

Оппонент Лукашенко Светлана Тихановская набрала на выборах 9,9%. Общая явка на избирательные участки составила 84,23%.

Как считают в белорусском Центризбиркоме, окончательные результаты выборов не будут значительно отличаться от предварительных.

Напомним, выборы президента Белоруссии завершились 9 августа. В списках избирателей значилось свыше 6,8 миллиона граждан Белоруссии, из них более пяти тысяч человек проживают за рубежом.