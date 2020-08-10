Собчак на селфи с Богомоловым приняли за Литвинову

Москва, 10 августа. Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram новое фото с супругой, журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Селфи пары растрогало подписчиков, они отметили, что влюбленные счастливы и очень похожи друг на друга, и это хороший знак.

На фото Богомолов и Собчак нежно прижимаются друг к другу и смотрят в камеру. При этом взгляд режиссера просматривается хорошо, он будто зачарованный смотрит на жену, а глаза телеведущей скрываются за солнцезащитными очками.

«Однажды», — коротко подписал пост Богомолов.

Подписчики высоко оценили кадр. Они подчеркнули, что звездная пара смотрится на редкость гармонично, и пожелали супругам совместного счастья.

«Классные какие! Прям вы словно созданы друг для друга. Словно искали всю жизнь друг друга.Счастья вам!» — написала в комментариях lyumanina. «Какие красивые, влюбленные», — отметила turieva67. «Красивая пара», — написала wo0nderful_life. «Это удивительно, но вы с Ксенией внешне лучше друг другу подходите, чем Виторган», — выразила мнение osinakatya. «У вас похожи носы. Поздравляю, это хороший знак», — обнадежил пару fedinlife. «Красота в глазах смотрящего…» — высказалась о взгляде Богомолова tvelenevaalena. «Ксения стала с вами секси, и это заметно даже женщинам…» — заявила maria.golden.heart.

Некоторые заметили, что Собчак с красной помадой, прической на пробор и в темных очках будто примерила образ другой известной российской блондинки — актрисы Ренаты Литвиновой.