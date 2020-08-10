Собчак на селфи с Богомоловым приняли за Литвинову

Москва, 10 августа. Режиссер Константин Богомолов опубликовал в Instagram новое фото с супругой, журналисткой и телеведущей Ксенией Собчак. Селфи пары растрогало подписчиков, они отметили, что влюбленные счастливы и очень похожи друг на друга, и это хороший знак.
На фото Богомолов и Собчак нежно прижимаются друг к другу и смотрят в камеру. При этом взгляд режиссера просматривается хорошо, он будто зачарованный смотрит на жену, а глаза телеведущей скрываются за солнцезащитными очками.
«Однажды», — коротко подписал пост Богомолов.
Подписчики высоко оценили кадр. Они подчеркнули, что звездная пара смотрится на редкость гармонично, и пожелали супругам совместного счастья.
«Классные какие! Прям вы словно созданы друг для друга. Словно искали всю жизнь друг друга.Счастья вам!» — написала в комментариях lyumanina.
«Какие красивые, влюбленные», — отметила turieva67.
«Красивая пара», — написала wo0nderful_life.
«Это удивительно, но вы с Ксенией внешне лучше друг другу подходите, чем Виторган», — выразила мнение osinakatya.
«У вас похожи носы. Поздравляю, это хороший знак», — обнадежил пару fedinlife.
«Красота в глазах смотрящего…» — высказалась о взгляде Богомолова tvelenevaalena.
«Ксения стала с вами секси, и это заметно даже женщинам…» — заявила maria.golden.heart.
Некоторые заметили, что Собчак с красной помадой, прической на пробор и в темных очках будто примерила образ другой известной российской блондинки — актрисы Ренаты Литвиновой.
«Почему я вижу тут Ренату Литвинову?» — задалась вопросом alesyawinter.
«Ага, как будто Рената Литвинова», — согласилась nataliiakovalenko.
«То ли Литвинова, то ли Собчак», — написала apsara_907, которая, вероятно, не сразу смогла различить женщин.