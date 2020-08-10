Названы самые опасные для здоровья профессии в России

Москва, 10 августа. Специалисты Роспотребнадзора выяснили, у работников каких сфер деятельности в прошлом году чаще всего впервые выявлялись профессиональные заболевания, сообщает RT.

Больше всего профессиональных заболеваний по итогам 2019 года выявлено среди работников предприятий по добыче полезных ископаемых — 46,9% от всех случаев. На втором месте — обрабатывающие производства (29,9%). На третьей строчке — предприятия, которые занимаются транспортировкой и хранением товаров (10,5%).

Также профессиональные заболевания выявлены у работников, занятых в сфере строительства (3,6%), а также в сельском, лесном хозяйстве, охоте и рыболовстве (3,5%).

По итогам прошедшего года специалисты Роспотребнадзора зафиксировали 4,5 тыс. профессиональных заболеваний, что 629 случаев меньше, чем в 2018 году. Среди самых распространенных заболеваний, Роспотребнадзор выделяет хронический бронхит, ухудшение слуха, вибрационную болезнь и радикулит, передает RT.

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