Медики рассказали, что может отнять 10 лет жизни у здорового человека

Аделаида, 10 августа. Медики Австралийского центра точного здоровья, базирующегося в Университете Южной Австралии (UniSA), провели новое международное исследование, проанализировав данные более 150 тысяч человек. Врачи назвали фактор, который способен сократить длительность жизни здорового человека.

По словам медиков, каждая сигарета, выкуриваемая заядлым любителем табака, на 30% повышает риск заражения некоторыми инфекциями. Как отметила главный исследователь, профессор UniSA Элина Гиппонен, у таких людей с каждой сигаретой повышается риск возникновения сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, а также рака.

«Курение табака является ведущей предотвратимой причиной смерти во всем мире, и курильщики обычно умирают на 10 лет раньше, чем некурящие», — подчеркнула Гиппонен.

Исследователи выяснили, что курение в 17 раз повышает риск возникновения эмфиземы (хроническое заболевание легких), в восемь раз — вероятность развития атеросклероза и в 6,5 раза — риск заболеть раком легких. Кроме того, ученые выявили связь курения табака с почечной недостаточностью, нарушениями зрения и с осложнениями после операций и других медицинских процедур.

Гиппонен рассказала, что число курильщиков в мире сократилось за последние 20 лет. При этом, по словам профессора, курить табак продолжают 20% жителей Земли в возрасте от 15 лет.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало статью, в которой собрало пять самых известных способов бросить курить. Автор назвал плюсы и недостатки этих методов.