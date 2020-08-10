Майор ВВС Красноперов оценил просчет спецслужб Украины в деле MH17

Москва, 10 августа. Заявление западных журналистов о вине Украины в катастрофе малайзиского Boeing MH17 вряд ли будут рассмотрены, поскольку даже предоставленные Россией объективные данные не были приняты во внимание следствием. Об этом в беседе с изданием «НьюИнформ» заявил летчик-конструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.

Недавно нидерландское издание Bonanza Media заявило о наличии доказательства, указывающего на вину Киева в трагедии с малайзийским Boeing. Журналисты пишут, что именно украинский военнослужащий был пойман за разговором о сбитом Boeing в перехваченном телефонном звонке, в котором обсуждалась потенциальная возможность падения еще одного самолета. Согласно данным нидерландского издания, слова принадлежат украинскому полковнику Руслану Гринчаку, командовавшему 164-й радиотехнической бригадой ВСУ, который также был ответственен за воздушное пространство над Донбассом.

По мнению Андрея Красноперова, нидерландским журналистам вряд ли удастся добиться рассмотрения их аргумента.

«Если издание не имеет юридической силы, их заявление не примут во внимание — весь Запад же за то, что мы виноваты, а не они. Конечно, приятно слышать, что нас хоть кто-то поддерживает в данной ситуации», — отметил майор ВВС в беседе с «НьюИнформ».

Андрей Красноперов отмечает, что следствие относится к Москве с предубеждением, поэтому были проигнорированы даже весомые и неоспоримые аргументы. Он напомнил, что следствие не стало брать во внимание информацию о том, что была запущена ракета с устаревшими поражающими элементами, которые давно не используются в России, однако остались на Украине.

«Даже был номер пущенной ракеты и информация о том, что данная ракета была завезена в Украину еще во времена СССР. Даже эти данные не являлись аргументом, хотя мы все предоставили. К сожалению, нам никто не верит, неужели они поверят в какой-то телефонный разговор?» — комментирует летчик.

Ранее независимый технический эксперт Юрий Антипов заявил, что опубликованные нидерландскими журналистами данные по делу о крушении малайзийского Boeing MH17 свидетельствуют о скором «сползании одеяла лжи» с расследования этой трагедии. Эксперт выразил уверенность, что со временем новых данных, которые подтверждают вину Украины в крушении MH17, будет становиться еще больше.

Напомним, самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, разбился в Донбассе летом 2014 года. Ни один из присутствовавших на борту пассажиров не выжил.