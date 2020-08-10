Нашествие огромных медуз напугало туристов на Азовском море

Краснодар, 10 августа. Путешественников, отдыхающих на одном из курортов Краснодарского края, напугало нашествие огромных медуз. Туристы выкладывают видео и фото с морскими животными в соцсетях.

Нашествие крупных медуз зафиксировали на одном из пляжей Азовского моря в станице Должанская Ейского района. Как рассказали отдыхающие, некоторые медузы достигают 40 сантиметров в диаметре.

Огромные медузы поразили не только приезжих, но и местных жителей.

«Я такое на Азовском море вижу впервые за всю жизнь. Медузы тут бывают в августе, но не в таком количестве и не столь большого размера», — рассказала жительница Ейска Елена порталу TourDom.ru.

Женщина предположила, что крупные виды медуз могли приплыть из Черного моря. По словам Елены, бояться этих животных не стоит, поскольку они совершенно безобидны и никого не жалят, в отличие от средиземноморских собратьев.

«Во всяком случае, на пляже от них никто не пострадал», — отметила жительница Ейска.

Ранее неприятное явление напугало отдыхающих на другом российском курорте — в Анапе. Туристы заметили, что морская вода у берега почернела и приобрела неприятный запах. Местные жители пояснили, что причина кроется в водорослях и тине, поднявшихся со дна. Обычно такое явление наблюдается в Анапе с июля по август.