Марков рассказал, как Россия может сделать Европу независимой от США

Россия оказывает помощь Европе, чтобы она стала более независимой от политики США. С этой целью Москва предоставляет Брюсселю «ресурсы суверенитета», в числе которых дешевый российский газ. Об этом в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал политолог Сергей Марков.

Таким образом он отреагировал на заявление замсекретаря Совета безопасности России Александра Венедиктова о том, что ради своих интересов США готовы «удушить» Европу. По его мнению, в Вашингтоне считают, что дело европейцев — исполнять то, что сказано.

«Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — подчеркнул представитель Совбеза РФ.

Венедиктов обратил внимание, что, стремясь показать, «кто здесь хозяин», США отказались пролонгировать такие соглашения, как Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит европейская безопасность.

«И делают все, от них зависящее, чтобы Европа не получала дешевый газ по «Северному потоку — 2», — добавил Венедиктов.

Глава Института политических исследований Сергей Марков напомнил, что руководство России неоднократно указывало, что Москва очень заинтересована, чтобы Европа была независимой.

«Россия очень хотела бы налаживать хорошие отношения с ЕС. Такая позиция неоднократно высказывалась президентом России», — выразил мнение Марков.

В рамках своих возможностей Россия оказывает помощь Европе в том, чтобы та могла стать более самостоятельным политическим объединением, утверждает эксперт.

«В частности, это Россия предоставляет Европе ресурсы суверенитета, но она частично ими пользуется. Одним из важнейших ресурсов является энергия. Речь идет об относительно недорогом газе «Северного потока — 2». В результате мы видим, что Евросоюз от постройки газопровода получает возможности для развития своей экономики. Так, Германия могла бы получать хорошие доходы от продажи продукции, связанной с российским газом», — отметил собеседник ФАН.

Но не только российский газ может заинтересовать Европу и уменьшить зависимость от США. Марков полагает, что Россия может предоставить Европе свой рынок.

«Этот шаг (предоставление российского рынка Европе, — Прим. ФАН) позволит европейскому бизнесу более интенсивно развиваться. Таким образом, Европа и Россия могут вместе создать самый крупный рынок в мире. Но здесь европейцы колеблются, — говорит политолог. — Еще Москва может поставлять в ЕС оружие. У нас оно очень хорошее. Но пока Брюссель совсем не пользуется этой возможностью и предпочитает покупать американское оружие по более завышенным ценам».

Кроме того, у России вполне может решить проблемы Европы по уменьшению потока мигрантов, утверждает Марков.

«Например, чтобы облегчить социальную и экономическую ситуацию в странах Евросоюза нужно снизить незаконную миграцию. Для этого нужно военным путем помочь восстановить государственность в Ливии и Сирии. У Европы нет сильных вооруженных сил и сделать они это не смогут», — добавил он.

Напомним, США пытаются помешать строительству газопровода «Северный поток — 2». В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта. Также американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо руководству компании Faehrhafen Sassnitz, которая управляет немецким портом «Мукран». В нем политики заявили, что оказание логистической поддержки строителям российского газопровода «Северный поток — 2» подвергает порт «Мукран» угрозе санкций со стороны США.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.