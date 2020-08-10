Врач объяснил, почему детям не грозит заражение коронавирусом в школе

Москва, 10 августа. Российские школы после открытия первого сентября не станут рассадником коронавируса из-за его особенностей. Инфекционист Евгений Тимаков в интервью радио Sputnik рассказал, что защитит школьников от COVID-19.

Специалист отметил, что дети заражаются коронавирусом гораздо реже, чем взрослые (5-7% от общего числа случаев). По его словам, чтобы заболеть, детям необходим тесный и длительный контакт с источником инфекции.

«Да, действительно, ребенок может заболеть в семье и прийти в школу, являясь источником коронавируса, но активного распространения между детьми в школе не будет. Этого не произойдет из-за отсутствия длительных контактов, в случае, если дети будут рассажены по разным партам», — отмечает Тимаков.

Инфекционист говорит, что большей угрозой для российских школьников являются сезонные ОРВИ.

«Для ОРВИ и риновирусов достаточно мимолетного контакта, и если у человека нет иммунитета, то он заболевает», — заявил специалист в интервью радио Sputnik.

Ранее педиатр, иммунолог-аллерголог Андрей Продеус предупредил об опасности массового использования санитайзеров в школах. По словам доктора, главная опасность такого решения состоит в том, что детям придется часто обрабатывать руки, что ведет к высушиванию кожи.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявлял, что ношение медицинских масок станет обязательным в российских вузах, исключение будет сделано в случае наличия антител.