Божена Рынска продала картину, чтобы оплатить операцию

Москва, 10 августа. Известная светская обозревательница Божена Рынска решила вплотную заняться своим здоровьем. На своей странице в Facebook журналистка призналась, что давно страдала от болей в животе, поэтому наконец решилась на операцию.

«Я в последний год неоднократно говорила Игорю (покойный муж Рынски медиаменеджер Игорь Малашенко. — Прим. ФАН), что у меня болит живот. Он выказывал поразительное равнодушие», — написала колумнистка.

По словам Рынски, при жизни мужа она была погружена в его проблемы, поэтому часто забывала о себе. Теперь же журналистка решила исправить это упущение.

«Меня прооперировали. Животина болит, но терпимо. <…> Сейчас лежу под капельницами.», — сообщила о своем состоянии светская обозревательница.

Однако операция потребовала от журналистки финансовых вливаний. Найти необходимую сумму оказалось непросто.

«Моя операция стоила 200 тысяч, я картину хорошую продала», — призналась Рынска.

Кроме того, колумнистка рассказала, что уже привела зубы в идеальный порядок и планирует пройти все необходимые обследования. Также Рынска намеревается каждый год делать маммографию. Журналистка отметила, что собирается заниматься спортом и пилатесом, когда восстановится после операции.

«Я обязана не расклеиться, наоборот, быть сильной и выносливой — у меня Женечка», — написала светская обозревательница.

Весной стало известно, что Божена Рынска попала в больницу, где ее прооперировали из-за последствий ЭКО. Журналистка так и не смогла сама выносить ребенка и в итоге была вынуждена прибегнуть к услугам суррогатной матери. Ее дочь Женя появилась на свет в марте 2020 года. Современная медицина позволила сделать так, что отцом девочки стал Игорь Малашенко.