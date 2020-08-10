Иммунолог заявил о существовании невосприимчивых к коронавирусу людей

Москва, 10 августа. Ученые выявили случаи, когда у пациентов не вырабатываются антитела после перенесенного заболевания коронавирусом. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Арег Тотолян.

Иммунолог отмечает, что данный факт является одной из главных загадок вируса SARS-CoV-2.

«Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются», — говорит Тотолян «Известиям».

Он подчеркнул, что таких пациентов больше, чем ожидалось. Также он обратил внимание, что есть люди, которые невосприимчивы к коронавирусу.

«Есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по 3–4 месяца работали в «красной зоне», контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются», — отмечает иммунолог.

По мнению специалиста, изучение феномена таких людей позволит дать ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с коронавирусом.

Также Тотолян отмечал, что соблюдавшие режим самоизоляции россияне осенью могут столкнуться с тяжелым течением COVID-19. По его словам, в период сезонного всплеска инфекционных заболеваний ожидается циркулирование новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не прививались.