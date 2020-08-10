Двое детей и двое взрослых стали жертвами пожара в Тверской области

Тверь, 10 августа. Четыре человека, включая двух детей, погибли при пожаре в частном доме в Тверской области, сообщают представители экстренных служб региона.

Отмечается, что пожар удалось ликвидировать на площади 56 кв. метров. Возгорание произошло 9 августа приблизительно в 23.45.

«В населенном пункте Гора Селижаровского района Тверской области произошло возгорание в частном доме. Погибли четыре человека, из них двое детей», — сообщают в экстренных службах.

Известно, что при пожаре погибли 59-летний мужчина и 34-летняя женщина, а также двое детей 2016 и 2018 годов рождения. Причина трагедии выясняется.

Ранее сообщалось, что пожар вспыхнул на территории завода по производству сэндвич-панелей в Волгоградской области. Огонь охватил отдельно стоящее одноэтажное здание.