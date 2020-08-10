Дочь Якубовича рассказала о «взаимном недоверии» в семье

Москва, 10 августа. Дочь Леонида Якубовича Варвара рассказала о непростых отношениях ее родителей. По словам девушки, в браке Якубовича и Марины Видовой неоднократно случался кризис, передает «СтарХит».

«У моих родителей, как и у всех людей, есть свои недостатки. За последние 22 года было много ссор, несостыковок, обид и недопониманий. Это вылилось во взаимное недоверие и боязнь пойти на контакт, кто знает, что ждет с той стороны?» — говорит Варвара.

По мнению дочери, родителям необходимо сделать решительный шаг и пойти на сближение, чтобы потом остаться довольными результатом.

«Мои родители — непростые люди, я тоже не сахар, но мы желаем друг друга лишь самого лучшего», — считает дочь ведущего «Поле чудес».

Недавно Якубович признавался, что давно живет отдельно от жены в московской квартире, так как постоянно занят на съемках и ему тяжело добираться до студии из Подмосковья.

31 июля телеведущий отметил 75-летие. Он признался, что в последнее время вновь почувствовал вкус жизни: занялся здоровьем, стал увлекаться спортом и сбросил лишние килограммы. По его словам, он еще не думает о пенсии.

Ранее народный артист РФ Леонид Якубович заявил, что не намерен уходить с телешоу «Поле чудес», бессменным ведущим которого является с 1991 года. Он отметил, что роль ведущего «Поле чудес» — это такое сложившееся за 30 лет амплуа, которое «порой влияет на судьбу». Помимо работы на телевидении, артист занимается множеством других проектов и даже написал киносценарий и пьесу.