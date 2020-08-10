В Совбезе РФ дали оценку внешней политике США

Москва, 10 августа. США готовы удушить европейские государства на фоне пандемии ради своих интересов, заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов в интервью РИА Новости.

«Вашингтон сказал — и точка, дело европейцев исполнять. Хотите дальше поддерживать союзнические отношения в рамках НАТО — платите», — говорит замсекретаря Совбеза.

Венедиктов отмечает, что США уничтожают Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договор по открытому небу, от которых напрямую зависит безопасность Европы, чтобы продемонстрировать Евросоюзу, «кто здесь хозяин».

Он напомнил, что Вашингтон принимает все меры, чтобы у Европы не было возможности получать доступный газ по «Северному потоку — 2».

Ранее американские сенаторы Тед Круз, Том Коттон и Рон Джонсон направили письмо оператору немецкого порта Мукран. В их послании отмечалось, что оказание поддержки строителям российского газопровода «Северный поток — 2» подвергает порт угрозе санкций со стороны США.

В ответ в Берлине уже отреагировали на угрозы введения санкций. Представитель зеленых и эксперт по внешней политике Юрген Триттин раскритиковал Вашингтон за планы по введению санкций. Он назвал действия Вашингтона «объявлением экономической войны».