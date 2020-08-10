Россиян призвали готовиться к более тяжелому течению коронавируса осенью

Москва, 10 августа. Академик РАН, главный иммунолог Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что соблюдавшие режим самоизоляции россияне могут столкнуться с тяжелым течением COVID-19.

По словам Тотоляна, в период сезонного всплеска инфекционных заболеваний ожидается циркулирование новых штаммов гриппа, от которых россияне еще не прививались. Ученые пока не могут дать точный ответ, как будут сочетаться «традиционные» вирусы и коронавирус нового типа. Еще один момент, на который обращают внимание специалисты — ослабленный иммунитет у тех, кто сидел дома на протяжении всего карантина.

«Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не могут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому готовы», — сказал Тотолян в интервью «Известиям».

Он отметил, что едва ли потребуется вводить новые ограничения в масштабах всей страны. Тотолян считает, что ограничительные меры будут локальными в случае вспышек коронавируса в отдельных населенных пунктах.

Специалист подчеркнул, что проведенная весной и летом работа по борьбе с пандемией позволила нарастить мощности здравоохранения, которые со спадом числа заражений были не свернуты, а законсервированы и могут быть оперативно задействованы вновь.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 19,78 миллиона случаев коронавирусной инфекции, от осложнений умерли 729 768 пациентов, 12,04 миллиона заболевших выздоровели.