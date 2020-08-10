В ФАС объяснили, почему в России повышаются цены на услуги ЖКХ

Москва, 10 августа. Рост тарифов ЖКХ необходим для стабильной работы коммунальных служб. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев.

«Пересмотр тарифов необходим для стабильной работы коммунальных предприятий и сохранения качества услуг», — приводит слова Королева Kp.ru.

Он отметил, что цифры в квитанциях россиян растут понемногу, на 4% в год, что обусловлено низким ростом инфляции в стране.

«Не самое страшное повышение, которое можно себе представить. Да и народу же хуже будет, если из-за недофинансирования начнутся аварии», — подчеркнул замглавы ФАС.

Директор направления «Городское хозяйство» Института экономики Ирина Генцлер отметила, что российские граждане не до конца понимают, за что платят. Она подчеркнула, что большинство ресурсных компаний не получают достаточного финансирования для обновления своих сетей.

Напомним, тарифы ЖКХ повысили 1 июля текущего года. Минимальный рост зафиксирован в Ненецком автономном округе (2,4%). Наибольший рост в Чечне — 6,5%.

Ранее в Общественной палате РФ предложили увеличить размер скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. С данной инициативой выступила председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Она попросила увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%.