Фельдшер назвала главное отличие COVID-19 от ОРВИ

Москва, 10 августа. Фельдшер из Иркутской области Анна Дмитриева назвала главный симптом, отличающий коронавирусную инфекцию от ОРВИ.

Дмитриева работает в фельдшерско-акушерском пункте (ФАП) села Пивовариха, расположенном в трех десятках километров от Иркутска. Здесь проживает около четырех тысяч человек, каждый из них в случае проблем со здоровьем обращается, в первую очередь, к местному фельдшеру. В течение четырех месяцев ФАП был закрыт на карантин, пациентов Дмитриева осматривала на дому.

«Перед тем, как в дом войти, надевала всю защиту. При подозрении на коронавирус сразу звонила в районную больницу. Оттуда приезжали, брали мазки, по состоянию госпитализировали. Главный симптом, по моим наблюдениям, отличающий этот вирус от ОРВИ — потеря обоняния. Почти 100% диагностировали COVID-19» — приводит ее слова «Российская газета».

Фельдшер рассказала, что не боялась заразиться, тщательно соблюдала все меры предосторожности. У 30 человек, которых она обследовала, подтвердился коронавирус. В первый день работы ФАПа в ее кабинет выстроилась очередь — на прием пришли пациенты с хроническими заболеваниями, в основном — пожилые жители Пивоварихи.

«Это мои постоянные пациенты на диспансерном наблюдении. Артериальная гипертензия, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Состояние у всех стабильное, просто соскучились по общению. Для них визит ко мне — выход в свет», — поделилась Дмитриева.

По данным Университета Джона Хопкинса, на сегодняшний день в мире зафиксировано 19,78 миллиона случаев коронавирусной инфекции, от осложнений умерли 729 768 пациентов, 12,04 миллиона заболевших выздоровели.